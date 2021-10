Ipotesi tetto reddito per proroga Superbonus villini

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Dare più tempo per la ristrutturazione con il Superbonus anche ai proprietari di case unifamiliari ma con un tetto di reddito: è questa, secondo quanto si apprende, una delle ipotesi che si starebbe facendo largo nella maggioranza per trovare una intesa sulla proroga dell'incentivo al 110% anche per case singole, ville e villette da inserire in manovra. (ANSA).