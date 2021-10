Spread Btp-Bund: chiude a 110 punti

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in rialzo in una giornata nervosa sui mercati telematici per i titoli di Stato europei e in particolare per quelli italiani, con la calma tornata nel finale.

Il differenziale ha chiuso a 110,6 punti base, dopo aver toccato in corso di seduta quota 112, con un rendimento del prodotto del Tesoro che ha chiuso allo 0,997%, dopo aver ritoccato durante la giornata i massimi degli ultimi 5 mesi all'1,03%. (ANSA).