Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,2%

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Ritraccia sul finale con gli ordini in vendita che finiscono per prevalere: il Ftse MIb - l'indice di riferimento della BOrsa di Milano - si ferma in calo dello 0,2% a 26.525 punti. Tenaris (-1,95%) maglia nera del listino, deboli anche Eni (-1,49%) e Tim (-1,43%). In calo le banche tra tutte spiccano le prese di profitto su Banco Bpm (-1,49%).

Sugli scudi invece Diasorin (+2,10%) che allunga sul finale insieme a Stm (+1,15%). Fuori dal listino principale si mette in luce Wiit (+9%) ma sugli scudi si portano anche Caltagirone (+4,36%), Mondadori (+4,27%) e il club la Lazio a +5,2 per cento. (ANSA).