Borsa: Milano gira in rialzo nei primi scambi, Europa cauta

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Dopo un avvio in leggero ribasso, Piazza Affari è passata in terreno positivo, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,4% trainata da Azimut (+3%) e ancora Enel, che cresce dell'1,4% dopo l'ottima seduta di ieri. In leggero miglioramento ma ancora senza una direzione precisa gli altri listini europei, con Francoforte che sale dello 0,2%, ma Londra e Parigi che ondeggiano attorno alla parità.

Tra i titoli principali di Milano, bene anche Banca Generali (+1,3%), con Hera in aumento di un punto percentuale, fiacca Tim (-0,3%), qualche vendita su Moncler che cede quasi un punto percentuale. Calme Unicredite e Mps, che si muovono attorno alla parità.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Falck Renewables, dopo aver faticato a fare prezzo di ingresso agli scambi, è in rialzo del 14% a 8,7 euro, avvicinandosi agli 8,81 euro riconosciuto nell'accordo che prevede l'acquisto da parte del fondo Iif della partecipazione detenuta da Falck di Falck Renewables spa, con successiva Opa. (ANSA).