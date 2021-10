Vodafone:lancia Eco-sim, 320mila tonnellate plastica in meno

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Vodafone lancia Eco-SIM, la sim di dimensioni dimezzate e realizzata in plastica riciclata, che sostituirà progressivamente le SIM attualmente prodotte in plastica vergine. Le Eco-SIM saranno introdotte in tutti i 12 mercati europei di Vodafone, oltre che in Egitto, Turchia e Sudafrica, come parte dell'impegno a ridurre il proprio impatto ambientale.

Stesso formato di una normale SIm ma ridotto della metà e in un materiale altrettanto efficiente, questo, spiega il gruppo in una nota, "elimina la necessità di produrre annualmente 320 tonnellate di plastica vergine, con un potenziale risparmio stimato di 1.280 tonnellate di CO2 all'anno".

Vodafone era peraltro già corsa oltre, offrendo in ogni mercato europeo le eSIM - ossia le sim digitali, compatibili con un numero sempre crescente di dispositivi - ma la maggior parte dei clienti di telefonia mobile richiedeva ancora una scheda Sim fisica per il proprio telefono cellulare". Dal 2020, Vodafone ha eliminato tutta la plastica inutile e gli articoli monouso in tutti i suoi negozi e uffici. La società ha inoltre ritirato i sacchetti di plastica monouso e ha rimosso o limitato l'uso di materiali promozionali o di marketing in plastica, sostituendoli con alternative a basso impatto ambientale. (ANSA).