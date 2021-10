Borsa: Milano peggiora (-1,07%) con Europa e Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Le Borse europee perdono terreno con l'avvio negativo di Wall Street in una mercato che continua a guardare con qualche timore ai rialzi dei prezzi dell'enegia, greggio e gas in testa. A Milano (-1,07%) sono spaccati in due i titoli finanziari con Mediolanum in forte discesa (-7%) per lo stacco del dividendo come Unipol (-4,64%), Intesa (-3,57%) e Generali (-2,34%). Chi non paga oggi il dividendo è invece in testa al listino: Banca Generali (+1,25%), Bper (+1,08%), Banco Bpm (+1,05%). Segno meno per Unicredit (-0,58%) e per Mps (-2,29%) sulle ipotesi di un maxi-aumento di capitale e di uno slittamento della fusione insieme agli incentivi fiscali.

Altrove Parigi cede l'1,02%, Francoforte lo 0,92% e Londra lo 0,58%: solo i titoli del'energia si muovono con sicurezza in positivo. (ANSA).