Bce: Visco, mantenere flessibilità anche post Covd

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La Bce dovrebbe "mantenere la flessibilità" anche dopo la fine della pandemia e "dobbiamo certamente discutere come mettere a punto i nostri programmi di acquisto" di asset. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'intervista a Bloomberg tv. "Aiuterà - spiega contro shock imprevisti e ad evitare la frammentazione che può tornare a crescere". Per il governatore inoltre la possibilità che la Bce aumenti il limite di acquisti di obbligazioni emesse dalla Ue con il Next Generation Eu, è un'opzione che però deve essere ancora discussa. (ANSA).