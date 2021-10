Torna 4 Weeks 4 Inclusion, aderiscono 200 aziende

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Dal 22 ottobre al 22 novembre prende il via la seconda edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale dedicato all'inclusione che quest'anno, per la prima volta in Italia, vede impegnate oltre 200 imprese per valorizzare insieme i temi della diversità e dell'inclusione, con un ricco programma di eventi digitali dedicati ai 700mila dipendenti delle aziende partner.

In questa edizione otto eventi particolarmente rilevanti saranno trasmessi in streaming al link e aperti a tutti con l'obiettivo di promuovere un dibattito interdisciplinare con i rappresentanti di istituzioni, business community e associazioni sindacali.

Per la giornata inaugurale l'appuntamento principale sarà 'Storie di inclusione' nel corso del quale si affronterà il tema dello sviluppo sociale ed economico, partendo dalle politiche aziendali sull'inclusione. Alla plenaria parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e del mondo aziendale tra i quali Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Salvatore Rossi, Presidente di Tim, Laura Nurra, Direttore Risorse Umane di American Express Italia, Ernesto Ciorra, Head of Innovability di Enel e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo.

I lavori della giornata si concluderanno nel pomeriggio con 'Uguali perché diversi' con la partecipazione di Maurizio Landini Segretario Generale CGIL, Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL, Pierpaolo Bombardieri Segretario Generale UIL che faranno il punto sull'inclusione nel mondo del lavoro e sul ruolo delle parti sociali. (ANSA).