Piaggio avvia collaborazione con la stilista Feng Chen Wang

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Piaggio ha avviato una collaborazione con la stilista che andrà oltre il co-branding.

Sarà un viaggio nella natura che esplora i concetti di funzionalità, design e stile per dare vita ad una capsule collection di capi unisex per lo streetwear. Ma andrà oltre, sviluppando una special edition dello scooter elettrico Piaggio 1, pensato per i giovani, che verrà presentata in anteprima all'Eicma a Milano.

"Piaggio è un marchio sinonimo di mobilità e lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia ma pioniere nell'innovazione. È la testimonianza di un ingegno autentico, distintivo, da cui è stato facile trarre tutta l'energia creativa per disegnare questa collezione che rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea", spiega Feng.

La collezione di Feng Chen Wang per Piaggio sarà disponibile da febbraio 2022. Nella collezione, il recupero della tradizione si combina visivamente con gli elementi naturali dell'acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia.

"Feng è una stilista sorprendente, che fonde in modo innovativo e coerente le radici della sua cultura asiatica con la vibrante creatività londinese. L'incontro con Feng è stata l'occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui concetti di funzionalità, sostenibilità e design al servizio di forme sempre più evolute di libertà di movimento personale. Concetti che da sempre Piaggio persegue ed esplora attraverso i propri marchi e prodotti in tutti i paesi del mondo", sostiene Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio.

(ANSA).