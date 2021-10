Stellantis: sindacati, dipendenti Grugliasco a Mirafiori

Le attività Stellantis della ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori.

A Grugliasco resterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. Tutti i dipendenti dell'ex Bertone saranno spostati a Mirafiori, non ci saranno esuberi. Lo riferiscono fonti sindacali che stanno incontrando l'azienda al Mise.

I dipendenti della ex Bertone, che la Fca di Sergio Marchionne aveva rilevato nel 2009, sono oggi circa 1.100. Oggi nella fabbrica di Grugliasco, che è nella prima cintura di Torino non troppo distante da MIrafiori, si producono le Maserati Ghibli e Quattroporte. La produzione dei due modelli sarà spostata a Mirafiori dove si faranno anche lw Maserati Gran Cabrio e Gran Turismo.