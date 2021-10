Orlando, sciogliere organizzazioni con richiamo a fascismo

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 OTT - La richiesta del segretario della Cgil Maurizio Landini di sciogliere le organizzazioni con richiami al fascismo "mi pare una richiesta che a questo punto trovi elementi di fondamento significativo". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a La Spezia a margine della desposizione della corona al monumento alle vittime del Lavoro.

"E' del tutto evidente che c'è un tentativo in atto di utilizzare le tensioni che esistono nel Paese e scagliarle contro le istituzioni democratiche, contro contro un presidio del lavoro come il sindacato come la Cgil".

"Quello che è successo ieri è un fatto grave", ha sottolineato Orlando, che a La Spezia è intervenuto anche al presidio organizzato davanti alla sede della Cgil. "Chi attacca il sindacato mette in discussione le libertà fondamentali - ha affermato -. Ricordiamo che 100 anni fa una dittatura spietata e sanguinaria ha mosso i suoi primi passi proprio con l'aggressione alle organizzazioni sindacali. Dobbiamo respingere queste aggressioni e dobbiamo anche costruire gli strumenti per difendere la Repubblica e la democrazia in modo più efficace".

"E' evidente che da tempo le organizzazioni neofasciste stanno cavalcando il malessere e il dissenso nei confronti delle misure necessarie a contrastare il virus per finalità diverse", ha concluso Orlando. (ANSA).