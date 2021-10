Borsa: Milano perde (-1,3%) con greggio e industria, su Nexi

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Seduta di metà settimana negativa a Piazza Affari (-1,3%), come per le altre principali Borse europee, con gli analisti a evidenziare i timori di inflazione legati alle prospettive di tapering, ovvero di una stretta delle banche centrali sugli aiuti economici messi in campo per la pandemia da Covid 19, ma anche ai rincari del prezzo del gas. La materia prima ha visto un'impennata, sedata poi dalle rassicurazioni sulle forniture da parte del premier russo, Vladimir Putin. In calo il greggio (wti -1,7% a sera) a 77,5 dollari al barile, col brent a 81,1 dollari, ancora di più dopo i dati dell'Eia sulle scorte. In crescita le quotazioni del bene rifugio, l'oro (+0,7% a sera), a 1.762 dollari l'oncia.

A Milano, dove lo spread Btp-Bund ha chiuso in rialzo a 107,3 punti, col rendimento del decennale italiano salito allo 0,89%, in ribasso le banche. Sofferente Mediobanca (-3,4%), nel giorno in cui Deutsche Bank ha abbassato il giudizio da buy a hold, forti perdite per Banca Generali (-2%) e Banca Mediolanum (-1,4%). In calo Carige (-1,9%), Intesa (-1,1%), Bper (-1%), meno Unicredit (-0,2%), che ha incassato il giudizio di Deutsche Bank alzato da hold a buy. Qualche guadagno per Banco Bpm e Fineco (+0,1%). Meglio Mps (+0,6%). Bene la paytech Nexi (+0,7%), in cima al listino principale. Tra i pochi titoli in positivo Amplifon (+0,4%) e il lusso di Moncler (+0,4%), non Cucinelli (-1,3%) e Ferragamo (-2%). Male i petroliferi, a partire dai tonfi dell'impiantistica di Tenaris e da quello di Saipem (-4,2% entrambe) e con la perdita di Eni (-1,5%). Non è andata bene la galassia Exor (-2,8%), guardando sia a Cnh (-3,8%) che alle auto di Stellantis (-3,5%). Pesanti i titoli industriali, da Prysmian (-2,4%) alla componentistica auto di Pirelli (-2,3%), così come per Atlantia (-2,3%) e Leonardo (-2%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Bioera (+9,8%), dopo i cali dei giorni precedenti, e corsa di Gas Plus (+4,9%), Tonfo per Toscana Aeroporti (-4,5%) e As Roma (-4,1%) e Ss Lazio (-3,5%). (ANSA).