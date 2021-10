Alitalia: lunedì lavoratrici in piazza, basta discriminazioni

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Lunedì prossimo le lavoratrici Alitalia daranno vita ad flash mob davanti la sede di Ita per manifestare contro i licenziamenti e le discriminazioni nel passaggio alla nuova compagnia aerea. "Le donne e le madri di Alitalia sono da mesi in prima fila per difendere il lavoro in Alitalia e contro il fallimentare piano di Ita - spiegano le organizzatrici -. La realtà ha superato le peggiori aspettative: l'avvio della selezione aperta a tutti, le chiamate senza alcun criterio sociale, lo stralcio del contratto nazionale e l'offerta di un regolamento aziendale con tagli superiori al 30% danno il senso del disastro sociale che si sta commettendo dentro un'azienda pubblica posseduta al 100% dal Mef".

"I primi a pagare - continuano - sono stati puntualmente le categorie più fragili, quelle con maggiore anzianità, con i carichi familiari e sociali, i caregiver e le categorie protette, assieme a quelli che militano, rivendicano e lottano per un futuro migliore". Durante la manifestazione un team di legali parlerà anche dell'articolo 2112, quello cioè che tutela il personale nelle cessioni aziendali. L'appuntamento con il sit-in è fissato per le 10 in via dell'Arte, a Roma. (ANSA).