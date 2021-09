Musk: 'Marte trampolino per scoprire la vita aliena'

"Se oltre ad andarci, saremo in grado di creare su Marte una civiltà autonoma potremo garantire un grande futuro all'umanità, portare un maggiore sviluppo per andare anche in altri sistemi stellari. Ci sono cose che accadono in questo momento in tante galassie. Potremmo addirittura scoprire una vita aliena". Lo ha detto Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, che in collegamento dal Texas ha dialogato con John Elkann durante l'Italian Tech Week.



"Penso che sarà una crisi a breve termine. Ci sono molti chip in costruzione, le fabbriche produttrici sono al lavoro e penso che il prossimo anno la situazione sarà migliore". Così Elon Musk ha parlato della crisi dei microchip nell'industria dell'auto. "Non ne sono certo al 100%, ma penso che sarà così", ha detto Musk.



"Il periodo più doloroso per me è stato tra il 2018 e il 2019, John mi ha aiutato molto. E' stato un momento molto duro", ha detto Musk. "Sono contento che Comau vi abbia aiutato a trovare una soluzione. Comau è un'azienda fantastica", ha commentato John Elkann. Musk ha ricordato le difficoltà per Tesla legate alla produzione di Model 3. Comau ha realizzato parte delle linee di assemblaggio della vettura. "Tesla nella sua vita è stata vicina alla bancarotta 6-7 volte. Ora la produzione sta andando bene", ha detto Musk.



Il presidente di Stellantis, John Elkann, e il ceo di Tesla, Elon Musk, concordano sulla necessità di puntare sul nucleare "A lungo termine riusciremo ad arrivare all'energia solare. Ma mi hanno sorpreso i Paesi che hanno abbandonato il nucleare, è una tecnologia sicura. Non bisogna chiudere le centrali perché non sono un pericolo. Ci sono più pericoli dall'uso del carbone che dal nucleare", ha detto Musk. "Il nucleare è una soluzione che conosciamo, esiste già, è sicura, dovremmo svilupparla ulteriormente. Cina e India stanno utilizzando sempre più l'energia nucleare, questa è un'indicazione di ciò che dovremmo fare. In contemporanea dobbiamo puntare su energie alternative. Anche l'energia solare diventerà sempre più centrale", ha concordato Elaknn.