Evergrande crolla a -11,61% su mancato pagamento interessi

Evergrande scivola ai minimi intraday alla Borsa di Hong Kong (-11,61% a 2,36 dollari di Hk) per il mancato pagamento degli interessi da 83,5 milioni sui coupon in scadenza ieri su un bond offshore e in dollari.

Onorata, dopo aver "risolto" per via negoziale la questione, la cedola da 35,9 milioni di dollari sul bond domestico in yuan maturata ieri. (ANSA).