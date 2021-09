Petrolio: sale a New York con calo scorte Usa a minimi 2018

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Il petrolio sale a New York, dove le quotazioni viaggiano decise sopra i 71 dollari al barile, per l'esattezza 71,63 dollari, guadagnando l'1,59%. A spingere i prezzi è il calo delle scorte di greggio americane ai minimi dal 2018. (ANSA).