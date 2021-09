Edilizia: Kerakoll e Ammagamma alleate nel digitale

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Kerakoll, che fornisce materiali e servizi per l'edilizia sostenibile, e Ammagamma, società di data science che offre soluzioni di Intelligenza Artificiale uniscono le forze e le competenze per digitalizzare il settore dell'edilizia.

La partnership servirà, spiega una nota, per lo sviluppo congiunto di una serie di applicazioni digitali in grado di semplificare e velocizzare il lavoro degli agenti e dei professionisti coinvolti negli interventi sui cantieri, dando avvio a un vero e proprio modello di business basato su una piattaforma di servizio, ovvero una Platform as a Service (PaaS).

"Siamo molto soddisfatti di aver avviato con Ammagamma un percorso di collaborazione coerente con quella predisposizione all'innovazione tecnologica continua che già è parte del DNA di Kerakoll" - ha commentato Claudio Motta, direttore generale di Kerakoll Group - "Per questo progetto, che ci porterà nella direzione di un'edilizia di nuova generazione, abbiamo scelto un partner che rappresenta un'eccellenza nel suo campo e una realtà imprenditoriale riconosciuta sul territorio".

"Questo progetto è un ulteriore esempio di come l'applicazione di modelli matematici permetta alle aziende di innovare e di rendere più efficace l'attività di tutti gli attori coinvolti nei processi" ha dichiarato David Bevilacqua, ceo di Ammagamma. (ANSA).