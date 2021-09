Petrolio: Wti in calo a 71,5 dollari in vista riunione Fed

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Il prezzo del petrolio è in calo questa mattina sui mercati, complice il rafforzamento del dollaro. Gli occhi degli investitori sono tutti puntati alla riunione della Fed fissata per mercoledì prossimo, in vista di un possibile 'tapering' entro fine anno. I contratti sul Wti con consegna ad ottobre sono perdono lo 0,65% a 71,50 dollari al barile, mentre quelli sul Brent a novembre sono in calo a 74,93 (-0,54%). (ANSA).