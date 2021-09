Borsa: Milano conferma rialzo (+0,5%) con Eni e Cnh

(ANSA) - MILANO, 17 SET - La Borsa di Milano conferma l'avvio positivo con il Ftse Mib che tiene i 26mila punti e segna un +0,5%. Mentre lo spread tra Btp e Bund sale e si avvicina a 101 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,71%.

Tra i big sempre buon passo per Cnh (+1,15%). A seguire Eni (+1%) 'overweight' per JpMorgan mentre il petrolio è in calo con in Wti sopra i 72 dollari al barile e il Brent oltre quota 75 dollari al barile. Vendite su Recordati (-1,3%) che per Barclays è 'equal weight'. Poco mossi i bancari con Unicredit marginale (+0,19%) mentre va avanti la due diligence su Mps (+0,77%) In recupero Moncler (+3%) dopo i cali delle precedenti sedute. Così come, fuori dal paniere principale, Autogrill (+2,2%) e De'Longhi (+1,5%). Tra gli altri bene Italgas (+1,4%) che prevede il closing dell'acquisizione della greca Depa entro fine anno, la paytech Nexi (+1,1%) e Campari (+1,4%). (ANSA).