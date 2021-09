Pnrr: da Banca Progetto un sito sulle opportunità per le Pmi

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Banca Progetto, la banca digitale per famiglie e imprese guidata dall'Ad Paolo Fiorentino, continua a sostenere le PMI italiane dando il suo supporto al nuovo sito https://appaltipnrr.it/. Si tratta, spiega l'istituto di credito, " dell'unico sito in Italia che illustra le più importanti gare d'appalto indette dalle amministrazioni pubbliche attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lanciato da FormatLab".

Secondo l'ad Paolo Fiorentino "stiamo accelerando sul nostro percorso di crescita grazie anche al modello di banca digitale e all'innovativa infrastruttura tecnologica che ci consentono velocità e semplificazione dei processi. Per questo siamo i primi ad abbracciare iniziative che possano semplificare il modo in cui le aziende accedono a tutti i servizi di cui hanno bisogno, che siano finanziamenti o informazioni. Pensiamo che dare il nostro supporto all'iniziativa di FormatLab, guidata da professionisti del settore, sia fondamentale in un contesto normativo in evoluzione e in un momento in cui le PMI italiane devono poter usufruire di tutte le possibilità offerte dal PNRR". (ANSA).