Sanofi acquista Kadmon a 9,50 dollari per azione

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Sanofi ha stipulato un accordo definitivo di fusione con la statunitense Kadmon Holdings, azienda biofarmaceutica ricerca , sviluppa e commercializza terapie trasformative per aree patologiche. I consigli di amministrazione di Sanofi e Kadmon hanno approvato all'unanimità la transazione.

Secondo i termini dell'accordo di fusione, i detentori di azioni ordinarie di Kadmon riceveranno 9,50 dollari (8,02 euro) per azione in una transazione interamente in contanti, che riflette un valore totale di circa 1,9 miliardi di dollari. Il prezzo dell'offerta rappresenta un premio del 79% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa di ieri e un premio di circa il 113% rispetto al prezzo medio ponderato del volume di 60 giorni di negoziazione.

"Stiamo trasformando e semplificando la nostra attività di General Medicines e abbiamo spostato la nostra attenzione sulle attività principali differenziate nei mercati chiave", afferma Olivier Charmeil, Executive Vice President General Medicines.

"Siamo entusiasti che Sanofi abbia riconosciuto il valore di Rezurock e il profondo potenziale della nostra pipeline", ha detto Harlan Waksal, presidente e amministratore delegato, Kadmon. (ANSA).