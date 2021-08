Borsa: Europa prosegue positiva dopo Wall Street, Milano

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Le Borse europee proseguono in moderato rialzo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati resistono alla recrudescenza dei contagi della variante Delta del coronavirus con gli effetti sull'andamento della ripresa dell'economia globale. Sotto i riflettori restano le prossime mosse delle banche centrali ed in particolare della Fed che potrebbe ridurre gli acquisti prima del previsto. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1771 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In positivo Londra e Madrid (+0,3%), Parigi e Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,4%). I listini del Vecchio continente sono spinti dalle banche (+0,5%), dalle assicurazioni (+0,7%) e dalle utility (+0,5%). Il comparto del turismo (+0,7%) tenta di reagire alla recrudescenza della pandemia mentre le compagnie aeree (-0,4%) scivolano.

A Piazza Affari sugli scudi Leonardo e Exor (+1,7%). Bene A2a (+1,2%), Snam (+1%), Terna (+0,9%) e Hera (+0,8%). Toniche anche Banca Generali e Campari (+1,4%) e Atlantia (+1%). In fondo al listino Saipem e Unipol (-0,7%) e Prysmian e Stm (-0,6%). (ANSA).