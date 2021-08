Mise: al via Bonus terme, dote da 53 milioni

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Sono 53 milioni di euro le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati. E' quanto stabilisce il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Lo annuncia il Mise in una nota, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo della misura prevista dal decreto 104 del 2020, il cosiddetto Decreto Agosto.

Il Bonus Terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. (ANSA).