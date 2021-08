Borsa: Europa fiacca, incertezza su stimoli Fed, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Borse europee fiacche per il clima di incertezza legato alle possibili scelte della Fed e all'acuirsi dei contagi da variante Delta del coronavirus.

Milano (Ftse Mib +0,15%) è la migliore anche oggi, seguita da Parigi, Madrid e Francoforte, in rialzo tutte dello 0,05% circa, mentre Londra (-0,13%) resta al palo. In arrivo la fiducia economica in Germania e nell'Ue (Zew). Contrastati i futures Usa.

I listini europei replicano in qualche modo l'andamento dei mercati di Asia e Pacifico all'indomani delle dichiarazioni del presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, secondo il quale ha osservato infatti che la Banca Centrale Usa dovrebbe ritirare i propri acquisti di titoli in caso di una "forte ripresa dell'occupazione per un mese o due, agendo molto più in fretta che in passato". In serata, dopo la diffusione della fiducia delle piccole imprese Usa e prima delle scorte settimanali di greggio, è atteso un intervento di un altro membro del Fomc, il presidente della Fed di Chicago Charles Evans.

Il rialzo del greggio verso i 68 dollari al barile (Wti +2,11% a 67,87 dollari) non aiuta i petroliferi TotalEnergies (-0,32%), Bp (-0,34%), Shell (-0,05%) ed Eni (-0,12%) che gira in calo in Piazza Affari. Segno meno anche per gli automobilistici Daimler (-0,3%), Renault (-0,95%) e Stellantis (-0,32%). Tiene Ferrari (+0,24%), cede invece Porsche (-0,36%), la holding di Volkswagen (-0,12%), che ha diffuso la semestrale 10 giorni dopo la controllata. Segno meno anche per le banche, da Hsbc (-0,96%) a SocGen (-0,94%). In Piazza Affari le vendite colpiscono soprattutto Banco Bpm (-1,13%) e Bper (-1,44%), un po' meno Unicredit (-0,67%) e Intesa (-0,25%), mentre Mps (+0,43%) gira in positivo. Ancora difficoltà per le compagnie aeree, alle prese con il rialzo del greggio da un lato e la crescita dei contagi dall'altro. Ryanair cede lo 0,46%, Wizzair l'1,48% ed easyJet l'1,64%. (ANSA).