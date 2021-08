Borsa: Milano prosegue piatta, giù Mps e Carige

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - La Borsa di Milano prosegue piatta, in linea con gli altri listini europei che si mostrano deboli in attesa dei dati in arrivo dagli Stati Uniti. A Piazza Affari andamento negativo per Mps (-1,9%) e Carige (-2,2%), nonostante i risultati positivi della semestrale, mentre è debole Unicredit (-0,2%) in attesa di sviluppi sul matrimonio con l'istituto senese. Balzo per Banco Bpm (+2,7%) e Pirelli (+3,4%), dopo i conti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 102 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,53%.

La Borsa accoglie senza particolare entusiasmo i risultati del semestre di Unipol (+0,6%) e Cattolica (-0,2%). Nova Re sospesa in asta di volatilità con un rialzo teorico dell'8% dopo l'accordo per l'acquisizione di una quota da parte di Dea Capital (-0,1%).

Seduta all'insegna del buonumore per Bper (+2,8%) e Fineco (+1,5%). Bene anche Banca Ifis (+1,9%), dopo i conti con ricavi record. In territorio negativo Enel (-0,6%) e Atlantia (-0,5%).

