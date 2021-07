Robinhood sbarca a Wall Street, ma esordio in calo

Robinhood fa il suo esordio a Wall Street ma delude le aspettative. L'app simbolo dei meme stock apre a 38 dollari per azione, in linea con il prezzo fissato durante l'initial public offering, ma in pochi minuti affonda e perde fino al 12% a 33,35 dollari per poi recuperare solo in parte.

Nell'ipo Robinhood ha venduto 55 milioni di azioni a 38 dollari l'una, ovvero una cifra nella parte bassa della forchetta di 38-42 dollari inizialmente identificata. E una cifra alla quale l'app di brokerage, salita alla ribalta durante la pandemia con la carica degli investitori retail di Reddit, vale 32 miliardi di dollari.

La quotazione al Nasdaq, con il ticker HOOD, trasforma in miliardari i due co-fondatori di Robinhood, Vlad Tenev e Baiju Bhatt, che vedono le loro quota nell'app valere rispettivamente 3 e 2 miliardi di dollari. (ANSA).