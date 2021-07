Spread Btp-Bund: chiude in calo a 106,3 punti

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Chiusura in calo a 106,3 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 108,2 punti della chiusura della vigilia. Secondo i dati disponibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo a 105,5 punti poco dopo le 14.30 e un massimo di 107,9 punti prima delle 14.

Il rendimento del decennale italiano ha terminato la seduta in discesa allo 0,63%, rispetto allo 0,69% della chiusura del giorno precedente. Ha toccato un massimo proprio allo 0,69%, prima della 14, e un minimo dello 0,63% poco dopo le 14.30.

