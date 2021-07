Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Le Borse europee proseguono in calo dopo un avvio poco mosso. Sui mercati pesano ancora l'incertezza dopo l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus.

Gli investitori attendono i risultati delle trimestrali e guardano agli orientamenti della Federal Reserve in politica monetaria, in vista del discorso di mercoledì del presidente Jerome Powell al Congresso.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In calo Londra (-0,5%), Parigi (-0,4%), Francoforte e Madrid (-0,2%). Sui listini pesano l'energia (-0,7%), con il petrolio Wti che scende a 73,90 dollari al barile e il Brent a a 74,94 dollari. Male anche le banche (-1,2%) e le auto (-0,5%). Nel Vecchio continente marciano in terreno positivo le utility (+0,9%), l'immobiliare (+0,8%) e la farmaceutica (+0,4%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1869 a Londra. Contrastate le materie prime con l'oro che scende a 1.802 dollari l'oncia, l'argento cede lo 0,2%, il rame sale dell'1,7% e il minerale di ferro dell'1,2%. (ANSA).