Sostegni bis: 400 milioni per nuovi docenti e personale delle scuole

Assunzioni a tempo determinato, fino al 30 dicembre 2021, di docenti e personale amministrativo tecnico nelle scuole. Lo prevede un emendamento al Dl Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla Camera. L'obiettivo, ha spiegato la deputata Pd Rosa Maria Di Giorgi illustrando in aula il provvedimento, è "l'apertura in sicurezza dell'anno scolastico. Per gli insegnati e personale Ata che si dovranno dedicare al supporto dei ragazzi ci sono 400 milioni". Fra l'altro vengono stanziati 10 milioni per le scuole dell'infanzia paritarie.