Borsa: Europa apre in lieve calo, fari puntati sul petrolio

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Le Borse europee avviano in lieve calo la prima seduta della settimana. Con i mercati orfani di Wall Street, chiusa per il giorno dell'indipendenza, gli investitori sono in cerca di spunti mentre dall'asia arriva la contrazione degli indici Pmi servizi dei principali Paesi. Sotto i riflettori restano le dispute all'interno dell'Opec+ che spingono il prezzo del petrolio con il Brent a 76,4 dollari al Barile e il Wti a 75,4 dollari.

Avvio di seduta in calo per Parigi (-0,1%), Francoforte (-0,14%), Londra (+0,06%), Madrid (-0,08%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1866. (ANSA).