Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano -0,17%

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Migliorano le Borse europee dietro alle oscillazioni dei futures Usa che ora sono tutti in leggero rialzo mentre in serata, ora italiana, si attende il presidente della Fed Jerome Powell al Congresso.

Milano riduce le perdite (-0,17%) aiutata da Mediobanca (+1,46%), Fineco (+1,26%) e Stm (+0,66%). In fondo al paniere principale languono Banco Bpm (-1,59%), Bper (-1,55%) e Unipol (-1,17%) pur con lo spread Btp Bund migliorato a 103 punti base (0,86% il rendimento del decennale itlaiano).

Dopo essere salito ai massimi da oltre due anni (75 dollari al barile) il Brent ha ritracciato (-0,37% a 74,53) e lo stesso vale per il Wti (-0,51% a 73,15) togliendo qualche spunto d'acquisto sui petroliferi.

Londra (+0,3%) si conferma la meglio intonata fra le Borse del Vecchio Continente, dove Parigi guadagna lo 0,23% Francoforte lo 0,11%.

Continua la caduta di GrandVision (-7,3%) ad Amsterdam sui timori che EssilorLuxottica (-0,65% a Parigi) si tiri indietro anche se gli analisti, come Equita, sono convinti che non rinuncerà all'acquisto: dopo l'esito dell'arbitrato può farlo a un prezzo più contenuto. Sempre sulla Borsa francese da segnalare Vivendi in rialzo dello 0,69% col via libera dell'assemblea alla distribuzione di azioni Universal Music Group e al buyback. (ANSA).