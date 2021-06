Borsa: Milano piatta con impatto dividendi

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Piazza Affari piatta dopo un avvio in forte calo e con l'impatto dei dividendi staccati da 16 società di cui sette del listino principale. Il Ftse Mib galleggia (-0,04%) a 25.208 punti, mentre gli altri listini europei sono deboli.

Nel Ftse mib è giorno di stacco di dividendi per Snam, Terna, Pirelli, Poste, Stm, Telecom e Exor. Le Altre società che pagano la cedola sono Promotica, Digitouch, Unieuro, Iren, Gvs, DoValue, Carel Industries, Acsm-Agam e Acea.

Nel Ftse Mib procedono ben intonate Prysmian e Stellantis (+1,3%) e Enel (+1,1%). In ordine sparso le banche con Mps (-0,1%), Banco Bpm (-0,4%), Intesa (-0,1%), Unicredit (+0,1%) e Bper (-1%). (ANSA).