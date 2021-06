Borsa: Europa prosegue in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Le Borse europee girano in rialzo, dopo un avvio in calo in scia con i listini asiatici. I mercati attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in positivo mentre i rendimenti dei titoli di stato americani sono in calo con i Treasuries a 30 anni che scendono sotto il 2% per la prima volta da febbraio.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,27%. Avanzano Francoforte e Milano (+0,4%), Londra e Parigi (+0,2%) e Madrid (+0,1%). I listini sono sostenuti dalle utility, informatica e energia (+0,3%), in calo le banche (-0,1%).

Tra gli investitori resta alta l'attenzione sulle mosse delle banche centrali e sull'andamento dell'inflazione. Fari puntati anche sui i prezzi delle materie prime che potrebbero rallentare la ripresa economica. Il petrolio Wti è in rialzo a 71,89 dollari al barile mentre l'oro è in calo dello 0,4% rispetto all'avvio. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si rafforza a 1,1904 a Londra.

A Piazza Affari, con il dividendo per sette società del listino principale, ingrana la marcia Stellantis (+2,1%), Bene anche Prysmian (+1,9%), dopo la nuova commessa negli Stati Uniti. Bene anche Enel (+1,3%) e Mediaset (+1,2%). In calo Snam (-3,6%), Terna (-3,1%) e Poste (-1,8%), con l'effetto del pagamento del dividendo, e Saipem (-0,8%). Male anche Bper e Mediobanca (-0,6%). (ANSA).