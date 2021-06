Fed lascia i tassi fermi fra lo 0 e lo 0,25%

La Fed lascia invariati i tassi di interesse. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. La Fed ha inoltre stabilito di lasciare invariato il piano di acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese mentre 2 rialzi dei tassi sono previsti a fine 2023. Si alzano le stime per la crescita Usa: al 7% per il 2021. Per il 2022 la crescita è prevista al 3,3%.