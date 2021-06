Borsa:Europa chiude in rialzo, attesa per le mosse della Fed

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Le Borse europee chiudono in terreno positivo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Gli investitori sono ottimisti che le banche centrali continueranno a sostenere l'economia. Resta alta l'attenzione sulle varianti del coronavirus e gli impatti che potranno avere sulla ripresa economica globale. Prosegue la corsa del petrolio mentre sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,2133 a Londra.

In rialzo Parigi (+0,35%), Francoforte e Londra (+0,36%) mentre conclude in calo Madrid (-0,54%). (ANSA).