Borsa: Milano gira in calo, Ferrari -3%

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La Borsa di Milano (-0,1%) gira in calo rispetto ad un avvio di seduta in rialzo. A Piazza Affari pesa il comparto dell'auto con Ferrari (-3%), Stellantis (-1,3%) e Cnh (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 103 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,76%.

Andamento negativo anche per Pirelli (-0,8%), Campari (-1%) ed Exor (-1,6%). Seduta in rosso per Banco Bpm (-0,7%), Mps (-0,9%), quest'ultima alle prese con la ricerca di un partner industriale, e Unicredit (-0,4%). In rialzo Intesa e Bper (+0,2%).

Svettano in cima al listino principale Saipem (+2%) e Amplifon (+2,1%). Ben intonate anche Eni e Tenaris (+1,3%), con il rialzo del prezzo del petrolio. In rialzo Atlantia (+1,1%), dopo la firma dell'accordo per la cessione di Aspi al Consorzio Cdp. Avanzano anche le utility, in linea con l'andamento dei mercati europei. (ANSA).