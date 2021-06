Fincantieri fornirà 8 unità a Marina militare indonesiana

(ANSA) - TRIESTE, 10 GIU - Fincantieri e Ministero della Difesa dell'Indonesia hanno firmato un contratto per la fornitura di 6 fregate classe FREMM, l'ammodernamento e la vendita di 2 fregate classe Maestrale, e il relativo supporto logistico. Non è stato reso noto il valore della commessa.

L'accordo assume estrema rilevanza nell'ottica di rafforzamento della collaborazione tra due Paesi in un'area strategica del Pacifico. Leonardo fornirà il sistema di combattimento. (ANSA).