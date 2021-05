Borsa: Milano debole (-0,4%), stacco cedole non frena Bper

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Piazza Affari si conferma in calo (-0,4%) dopo oltre 2 ore di scambi nel giorno in cui staccano la cedola 18 società dell'indice Ftse Mib per un totale di 5 miliardi di euro, con un'incidenza dello 0,89% sul paniere dei grandi titoli. Tra questi Bper (+3,23%), spinta dalle ipotesi di possibili aggregazioni, che scaldano anche Banco Bpm (+1,9%).

Bene Banca Generali (+1,49%), più cauta Unicredit (+0,63%), mentre Intesa (-0,17%) appare poco mossa. Acquisti su Saipem (+1,18%), mentre la distribuzione del dividendo frena Italgas (-5,7%), Generali (-4,61%), Unipol (-3,73%), A2a (-2,92%) ed Eni (-2,06%). Staccano la cedola anche Prysmian (-1,3%), Tenaris (-0,59%) e Diasorion (-0,24%).Cauti rialzi per Atlantia (+0,4%), Tim (+0,5%), Stellantis (+0,51%) e Leonardo (+0,75%). Poco mosse Terna (+0,25%) e Snam (+0,12%), fiacca Ferrari (-0,06%) all'indomani del Gran Premio di Montecarlo, da cui si è ritirato prima della partenza Charles Leclerc per un guasto alla vettura.

(ANSA).