Borsa:Europa apre in rialzo, ottimismo riaperture e ripresa

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo, in scia con le Piazze asiatiche. Tra gli investitori torna l'ottimismo sulla ripresa economica e sull'allentamento delle restrizioni per contenere il coronavirus in molti Paesi del Vecchio continente tra cui l'Italia. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2167. Tra le materie prime avanzano l'oro a 1.869 dollari l'oncia e il petrolio a 66,49 dollari il barile.

Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,77%), Londra (+0,76%), Parigi (+0,61%) e Madrid (+0,64%). (ANSA).