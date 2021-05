Borsa: Europa contrastata con Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Borse europee contrastate nell'ultima parte della seduta, con gli indici Usa in territorio negativo. Amplia il rialzo Milano (+0,4%), gira in positivo Madrid (+0,12%) mentre restano deboli Francoforte (-0,06%), Londra (-0,1%) e Parigi (-0,3%).In calendario gli interventi di alcuni membri del Comitato Federale (Fomc) della Fed, mentre proseguono le preoccupazioni sull'andamento dei contagi da Covid 19 in India e in Brasile. Inverte la rotta il greggio, che gira in positivo (+0,7% a 65,81 dollari al barile), mentre si confermano contrastati i metalli: in luce il ferro (+2,39% a 1.220 dollari la tonnellata), gira al rialzo l'acciaio (+0,02% a 5.622 dollari la tonnellata), positivo l'oro (+0,3% a 1.854 dollari l'oncia), mentre cedono il rame (-1% a 10.240 dollari la tonnellata) e l'argento (-0,04% a 27,57 dollari l'oncia). In equilibrio l'euro e la sterlina sul dollaro, scende a 122,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in aumento di 4,5 punti all'1,115%. Riducono il caoo i petroliferi Repsol (-0,23%), Shell (-0,04%) e Total (-0,53%), mentre girano in positivo Bp (+0,1%) ed Eni (+0,4%). Allunga il passo Stellantis (+1,5%), dopo l'alleanza strategica con il tecnologico Foxconn, già partner di Apple. In luce anche Ferrari (+1,28%), più cauta Bmw (+0,7%). Deboli i produttori di semiconduttori Asml (-2,16%), Ams (-1,9%), più cauta invece Stm (-0,6%). In Piazza Affari deboli Atlantia (-2%) e Fineco (-1,27%). Gira in rialzo Tenaris (+0,12%), proseguono positive Diasorin (+2,86%), Recordati (+2,13%), Hera (+2,58%), Italgas (+2,43%), Banco Bpm (+2,06%) e Saipem (+1,95%), che ha annunciato 3 commesse, che portano il totale delle attività di perforazione a terra a oltre 205milioni da inizio anno. Sotto pressione Rcs (-7,42%), per l'effetto combinato dello stacco della cedola e dell'arbitrato sulla cessione del Palazzo del Corsera a Blackstone. (ANSA).