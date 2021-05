Lunelli (Ferrari) acquisisce Cedral Tassoni

Il gruppo Lunelli (Cantine Ferrari) annuncia di avere acquisito Cedral Tassoni, azienda specializzata nella produzione di bibite analcoliche a base di agrumi e conosciuta per la cedrata Tassoni. Il gruppo trentino è stato selezionato al termine di un processo competitivo, "anche in considerazione dei suoi valori di rispetto della tradizione, ricerca della qualità e cura del territorio". "La mission del gruppo Lunelli - dice una nota - è la creazione di un polo dell'eccellenza del bere, ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano, e la nuova acquisizione non fa che confermare la volontà di continuare a crescere".