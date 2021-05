Borsa: Asia chiude in rialzo, effetto trimestrali

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, spinte dall'andamento positivo degli indici azionari Usa e dalle buone notizie che arrivano dal fronte delle trimestrali.

Il rimbalzo arriva dopo tre sedute negativa con le preoccupazioni degli investitori sui dati dell'inflazione negli Usa.

Tokyo archivia la seduta con un rialzo del 2,32%. Sul mercato valutario lo yen tratta a 109,40 sul dollaro, e sull'euro a 132.40. A contrattazioni ancora in corso sono in terreno positivo Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+1,6%), Shenzhen (+1,8%), Seul (+1,1%) mentre è in calo Mumbai (-0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo il dato sull'inflazione della Spagna. Dagli Stati Uniti previsto l'indice dei prezzi importazioni, la produzione industriale, le scorte delle imprese e la fiducia dei consumatori. (ANSA).