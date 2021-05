Borsa: Asia non crede alla Fed, tonfo a Tokyo -2,5%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Mercati deboli, in Asia si riflettono i timori che ieri hanno fatto precipitare lo S&P e spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari sulla preoccupazione che le pressioni sui prezzi possano soffocare la ripresa economica. Tokyo chiude sui minimi a -2,49%, Hong Kong cede l'1,4%, Shanghai lo 0,99%, Seul l'1,13%, Sidney lo 0,88% e Taiwan l'1,46 per cento.

I mercati non credono più che la Fed abbia il controllo dell'inflazione, constatano gli analisti: "Non credo che sia necessariamente il livello ", ma la preoccupazione che la banca centrale potrebbe aspettare troppo a lungo per affrontare l'aumento" commenta Victoria Fernandez a Bloomberg TV. (ANSA).