Nasce nuova Lottomatica, leader mercato del gioco

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Nasce la nuova Lottomatica Spa, il primo operatore italiano del settore del gioco legale e uno dei maggiori player a livello europeo. È il risultato della conclusione dell'acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology Plc in Lottomatica Scommesse Srl e Lottomatica Videolot Rete Spa da parte di Gamenet Group Spa.

A comunicare la conclusione dell'accordo sono sia Lottomatica sia Gamenet in due distinti comunicati. Quest'ultima società, che tramite Gamma Bidco è controllata dai fondi gestiti da Apollo Managemente IX, ha modificato contestualmente al completamento dell'acquisizione la propria denominazione sociale in Lottomatica. Nasce così - spiega il comunicato di Lottomatica - un grande gruppo industriale di circa 1.150 dipendenti, tra cui - viene sottolineato - oltre 400 donne e quasi 1.000 dipendenti nella sola città di Roma, e di un indotto di oltre 16.000 lavoratori in tutta Italia, considerando la sola rete specialistica in franchising. (ANSA).