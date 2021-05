Ocse: disoccupazione giovani Italia al top dopo la Spagna

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - La disoccupazione giovanile in Italia torna a crescere a marzo (dal 31,9% a 33%) e si fissa al top dopo quella spagnola tra i paesi Ocse. Lo si legge nelle tabelle appena pubblicate sulla disoccupazione nei paesi dell'Area secondo le quali il tasso medio è del 13,3%, in calo dal 13,6% di febbraio. In Spagna il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è del 37,7%, in calo di oltre un punto dal 38,8% di febbraio.

il tasso di disoccupazione delle donne in Italia cresce a marzo in controtendenza rispetto a quello che accade nella maggioranza dei paesi Ocse. La disoccupazione femminile nel nostro Paese è cresciuta all'11,4% rispetto all'11,3% di febbraio a fronte di un calo medio nei paesi Ocse dal 6,8% al 6,6%. In Italia la disoccupazione femminile a marzo, nonostante il blocco cei licenziamenti ancora in vigore per affrontare l'emergenza da Covid 19, è la più alta nei paesi Ocse dopo la Colombia (18,3% ma in calo dal 19% di febbraio) e la Spagna (17,4% dal 17,6% di febbraio) (ANSA).