Borsa: Milano si appesantisce (-0,9%) con Tenaris, Stellantis

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Si appesantisce Piazza Affari che insieme a Francoforte (-0,86%) sono le uniche Piazze europee in negativo. Il Ftse Mib sotto una decisa corrente di vendite lascia lo 0,9% a 24.348 punti con Tenaris maglia nera (-7,6%) in scia ai conti.

Tra le blue chip più sotto pressione anche Stellantis (-3,6%) nonostante nel trimestre sia al vertice delle vendite globali europee. Male poi Saipem (-3,4%), Amplifon (-2,6%) dopo le trimestrali e anche Diasorin che cede il 2,15%. Sul fronte opposto A2a (+2,4%) e Intesa Sanpaolo (+1,24%). Fuori dal paniere principale prosegue il buon momento di Mediaset che guadagna il 6,87% in attesa dell'assemblea straordinaria per il trasferimento della sede legale in Olanda e della pace con Vivendi. Lo spread tra btp e bund resta sui 111 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,92%. Tra le altre Piazze europee restano positive Londra (+0,34%) e Parigi (+0,14%). (ANSA).