Covid: Moody's, da riaperture spinta a crescita

Le riaperture delle attività in vigore da oggi e le nuove disposizioni per i viaggi fra regioni in Italia dovrebbero "sostenere a breve termine la crescita economica" prima degli effetti del Recovery plan anche se non sono prive di rischi. Lo scrive Moody's in un rapporto dedicato al nostro Paese dove nota come i casi di infezione da Covid siano ancora alti e se queste "riaperture scateneranno una ripresa dei casi" questo avrebbe conseguenze sulla stagione turistica. Tuttavia "la situazione della sanità pubblica" è ora più solida grazie anche all'aumento delle vaccinazioni.