Borsa: Europa positiva in attesa Bce, giù Credit Suisse

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Borse europee in rialzo in attesa della Bce dalla quale l'attesa dei mercati è che la presidente Christine Lagarde prosegua nella politica accomodante mentre sarà più probabile che la riunione di giugno possa essere accompagnata da revisioni significative con un ritorno a un ritmo più normale di acquisti Pepp per il terzo trimestre.

Il listino fuori dall'eurozona, quello di Londra (+0,18%), è il più cauto con i petroliferi (Bp -0,93%) deboli per il calo del greggio, al pari di Piazza Affari. Più toniche appaiono Parigi (+0,54%) e Francoforte (+0,34%) mentre i futures Usa si muovono poco sotto la parità.

A Zurigo (+0,29%) soffre Credit Suisse (-3,8%) che è chiamata a rafforzare il capitale per arginare l'impatto di Archegos dopo lo scandalo Greensill. (ANSA).