Superlega: Juve chiude in Borsa con un balzo del 17,8%

(ANSA) - MILANO, 19 APR - La spinta della Superlega fa volare la Juventus a Piazza Affari dove il titolo chiude con un balzo del 17,85% a 0,91 euro. Si tratta di un valore che spinge la capitalizzazione ben oltre 1 miliardo, a 1,22 miliardi di euro.

Corre a Wall Street anche il Manchester United (+9,53% a 17,7 euro a seduta ancora in corso).

Trascurate invece gli altri due club italiani quotati alla Borsa di Milano che non fanno parte dei big che hanno dato vita alla Superlega. La Roma termina in leggero rialzo (+0,17% a 0,28 euro) e lo stesso fa la Lazio (+0,18% a 1,14 euro) . (ANSA).