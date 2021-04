Confcommercio: economia migliora, ma situazione ancora grave

"A tredici mesi dall'inizio della crisi sanitaria le condizioni economiche dell'Italia permangono gravi, ma in progressivo miglioramento. Le difficoltà nel contenere l'epidemia, problema non solo italiano, continuano a procrastinare l'avvio di una fase di controllata e ragionevole ripresa". Lo afferma Confcommercio nella congiuntura di aprile in cui si sottolinea che l'indicatore dei consumi ICC segnala a marzo il ritorno, dopo più di un anno, in territorio positivo con una crescita del 20,6% nel confronto annuo che, comunque, "appare largamente insufficiente a compensare le perdite dei consumi patite un anno fa".

"In altre parole, - sottolinea l'associazione - il livello della spesa reale a marzo 2021 è ancora inferiore a quello di marzo 2019 del 19%. L'apparente recupero ha, inoltre, interessato quasi esclusivamente i beni, mentre per i servizi la situazione si configura sostanzialmente come il raggiungimento di una soglia minima oltre la quale è praticamente impossibile scendere".

Per il Pil, Confcommercio prevede ad aprile un aumento molto contenuto dello 0,2% su marzo. Su base annua, la variazione è del +22,1%. "Nonostante questa confortante valutazione, il rischio di non raggiungere una crescita superiore al 4% nell'intero 2021 si fa più concreta".